Senso unico in via Gemito e 60 parcheggi . Ecco le novità in arrivo al Paese alto

Saranno 60, i parcheggi che il Paese Alto otterrà dalle nuove modifiche alla viabilità in procinto di essere approvate dall’amministrazione comunale per via Gemito, che diventerà strada a senso unico in direzione ovest. Proprio tre giorni fa si è tenuto un incontro tecnico per definire l’ordinanza che verrà emanata dal momento che tutti i dettagli dell’operazione saranno stati definiti. Le tempistiche, in tal senso, sono ancora da decidersi: terminata la parte burocratica, infatti, dovranno essere disegnati gli stalli bianchi - i parcheggi saranno gratuiti - e costruito un cordolo per mettere in sicurezza l’annesso passaggio pedonale. Tragitto che porterà dai parcheggi al cimitero sottostante, dove si ricollegherà con il marciapiedi. Proprio di fronte all’ingresso laterale del camposanto verrà realizzata una pensilina per gli autobus. Per quanto riguarda i parcheggi, inizialmente si era pensato di raddoppiare quelli esistenti, che sono una quarantina. Invece, il conto totale porterebbe a 104 posteggi: circa sessanta in più, ottenuti grazie all’allargamento della carreggiata causato, a sua volta, dall’instaurazione del senso unico. Considerando tutto il da farsi, è difficile che i lavori possano partire prima di inizio novembre. Il vertice comunale, comunque, avrebbe ipotizzato di portare a termine l’intervento entro la fine del 2025. Di parcheggi, la zona fra il Paese Alto e il quartiere Ponterotto, ne ha forte bisogno: non solo per gli utenti del campo ‘La Rocca’ e per chi si reca in visita al cimitero, ma anche per i tanti genitori che quotidianamente portano i figli alle scuole ‘Marchegiani’, che si trovano a pochi metri di distanza dall’area di sosta in questione. Peraltro va detto che in futuro una parte dei posteggi al di sotto delle scuole verrà riservata ai residenti che ne faranno richiesta, tramite istanza di parcheggio dedicato oppure abbonamento. Questo perché, contestualmente, saranno tolti gli stalli auto da piazza Dante e piazza Bice Piacentini: le superfici, infatti, verranno completamente pedonalizzate. Per piazza Dante, nel frattempo, sta andando avanti la pratica della ripavimentazione: il comune, in tal senso, può procedere con i lavori utilizzando i materiali già scelti per la vicina piazza Sacconi. A tal proposito sarà importante esaminare il responso delle indagini geologiche, per capire se, effettuando scavi, ci si possa imbattere in grotte sotterranee. Assieme a piazza Dante verranno rifatte via Ariosto, via Tasso e via della Porta Antica.

Giuseppe Di Marco