Sentiero di Brancadoro, Barlocci: l’amministrazione sottovaluta

Come verrà risolta la questione della stradina che attraversa l’area Brancadoro? Quale futuro si prospetta per il lotto di 20 ettari acquistato due anni fa da Sideralba? Domande che sono state ancora una volta poste da Luciana Barlocci: la consigliera sta seguendo il procedimento, aperto dal comune, di annullamento in autotutela della Scia che era stata presentata per realizzare una recinzione leggera lungo il perimetro. Tale procedimento è stato avviato perché, come era stato spiegato nell’ultimo consiglio comunale, nel frattempo è emersa la delibera 363 del 2004, con cui veniva approvato un lavoro, commissionato all’ingegner Canestrari, sulla classificazione delle strade comunali. Documento da cui emergeva che la strada ha una funzione di collegamento ed è ad uso pubblico. La società, come previsto dal procedimento, poteva presentare proprie osservazioni: "Sideralba – dice la consigliera – contesta la sospensione della Scia, sostenendo che la servitù ad uso pubblico debba essere dimostrata, e che a tal proposito non sia sufficiente la delibera di giunta. Viene anche fatto notare che questa stradina taglia in due l’area acquisita e che, per tale motivo, l’intera faccenda rappresenti un problema non indifferente. Quindi è stata chiesta un’audizione con l’amministrazione comunale, in quanto si potrebbe pervenire ad un accordo. In risposta, però, è stato detto alla ditta di riferirsi agli uffici. Questa cosa la trovo quantomeno singolare: i tecnici infatti si muovono solo dietro indicazioni da parte della compagine politica. Mi sembra che l’amministrazione stia prendendo troppo sottogamba questa vicenda". Barlocci quindi torna sulla questione del Piano particolareggiato di zona: "Il sindaco dice che non sono stati impegnati soldi per la redazione di alcun Piano e che l’incarico non è stato affidato. Sembra quasi che la cosa non interessi, quando in quell’area insistono lo stadio ‘Riviera’ e il PalaSpeca. Ad oggi, peraltro, in comune non è stato depositato alcun progetto, ma solo un depliant pro veritate, che però non costituisce pratica edilizia. Quindi mi chiedo che fine farà quest’area". Si ricorderà come, nell’ultimo consiglio comunale, fosse intervenuto anche Luigi Rapullino: il titolare di Sideralba aveva avanzato la possibilità di vendere l’intero appezzamento al comune al prezzo di acquisto. Ne seguiva una diatriba sulla necessità di acquisire il lotto, che però pare non abbia avuto seguito.

Giuseppe Di Marco