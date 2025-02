"Sentiero tra Statale e Riviera delle Palme, vicenda stucchevole"

L’ex assessore alla Viabilità, Pierfrancesco Troli, non risparmia critiche all’amministrazione comunale dopo la scoperta del documento del 2004 che certifica il carattere di uso pubblico del sentiero che collega la Statale 16 allo stadio Riviera delle Palme. Troli, infatti, già all’inizio di gennaio aveva sollecitato il sindaco Antonio Spazzafumo a verificare se la strada fosse classificata come vicinale ad uso pubblico, cosa che è poi effettivamente risultata dai documenti.

"È una vicenda davvero stucchevole. Quest’amministrazione non ha rispetto neppure del proprio ruolo istituzionale. Un Comune dovrebbe essere un riferimento per i cittadini mentre ancora una volta ci si è persi in un bicchier d’acqua. O meglio dietro un documento che era stato prodotto dal comune stesso. Come da mesi si diceva, bastava semplicemente cercare. O forse non lo si voleva fare?".

Troli riconosce il ruolo determinante della consigliera comunale Luciana Barlocci, che da tempo chiedeva chiarezza sulla vicenda, fino a portarla all’attenzione della Procura. "Da cittadino, voglio ringraziare Luciana Barlocci. Probabilmente, senza di lei questa storia sarebbe andata avanti ancora per molto. Ha dimostrato che, con tenacia e senso delle istituzioni, si possono ottenere risposte anche da un’amministrazione che ha fatto di tutto per non vedere l’evidenza".

Ora, dopo la decisione del Comune di annullare in autotutela la Scia concessa a Rapullino, l’auspicio dell’ex assessore è che si arrivi alla riapertura della strada senza ulteriori contrasti. Ma al di là della questione specifica, Troli allarga il campo della sua critica: "Sconcerta che il Comune non abbia vigilato su una vicenda divenuta così di dominio pubblico e non certo irrilevante. Questa storia rappresenta l’ennesima dimostrazione che chi ci governa non ha la minima idea di cosa significhi amministrare una città".