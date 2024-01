Sentina, la scoperta degli esperti . Non era una mina, ma un barattolo

La mina della Sentina era un pezzo di ferro, più verosimilmente un vecchio barattolo schiacciato e arrugginito. L’hanno accertato gli artificieri dell’esercito arrivati dal reggimento di Bologna su incarico del gruppo ’comfop nord’ (comando forze operative) di Padova. Si tratta di personale dell’alto comando multifunzionale dell’esercito a valenza interregionale, con comando nella città veneta. I militari dell’esercito, supportati dalla polizia locale dai carabinieri e dalla capitaneria di porto, competente per territorio, che ha operato su disposizione della prefettura di Ascoli, sono arrivati sul posto a metà mattina di ieri e si sono subito resi conto che non si trattava di un residuato bellico delle seconda guerra mondiale, com’era stato ipotizzato. Quel pezzo di ferro, che poteva assomigliare a una vecchia mina, è stato subito ritenuto innocuo. L’intervento è quindi durato pochi minuti.

L’allarme era scattato nel pomeriggio di sabato 13 gennaio per opera di un passante che aveva scoperto l’oggetto a ridosso di uno steccato nel passaggio pedonale che consente l’accesso alla spiaggia della Sentina, costeggiando il campo sportivo. Sul posto si sono subito recate le autorità militari del luogo che, non riuscendo a catalogare l’oggetto, simile a una mina terrestre M 41 oppure una mina anti carro di fabbricazione tedesca, per ragioni di sicurezza, hanno deciso di interdire la zona. Il sindaco Antonio Spazzafumo ha firmato l’ordinanza e il personale della polizia locale ha eseguito una doppia delimitazione, una più aderente al luogo dove si trovava il presunto ordigno e l’altra più esterna. L’area è rimasta sorvegliata con frequenti passaggi di pattuglie delle forze dell’ordine per 10 giorni e alla fine è spuntato il pezzo di ferro. Purtroppo, nel dubbio è meglio non correre rischi e nessuno, in questi casi, si assume la responsabilità di mettere mano a un oggetto sconosciuto somigliante a una mina. Il problema, in questo caso, è stato che per far arrivare gli esperti dell’esercito, che sono impegnati su mezza penisola, ci sono voluti 10 giorni, mentre quando si trattò della bomba a mano da esercitazione, trovata da un agricoltore in un terreno in via Volterra, ai confini col territorio di Monteprandone, gli artificieri dei carabinieri arrivarono tre giorni dopo a bonificare l’area.

Marcello Iezzi