Sentori d’estate, mancano i turisti in spiaggia

Il turismo di bassa stagione sulla Riviera delle palme è al giro di boa ed è quindi il momento di fare un primo bilancio da cui emerge che San Benedetto soffre negli alberghi e sulle spiagge, Grottammare si difende, Cupra Marittima veleggia. Dunque una Riviera a diverse velocità. "Come inizio giugno, a livello di numeri, è stato un poco più basso delle aspettative e anche rispetto alla prima quindicina dell’anno scorso – afferma Nicola Mozzoni presidente dell’associazione albergatori di San Benedetto –. Dal 15 in poi ci sarà una ripresa e dal 22 andremo incontro al pienone fino all’8 settembre. La settimana a cavallo tra luglio e agosto è quella che ogni anno è la più difficile da riempire ed è una questione solo nostra. La stessa cosa, ad esempio, non avviene in Romagna. Dinamiche diverse da studiare per capire perché più a nord questo fenomeno non si registra. La seconda metà di settembre sarà molto influenzata dal meteo e dalle scuole che iniziano presto e che fanno perdere presenze". Mozzoni parla poi del turismo straniero: "E’ ancora molto basso, le infrastrutture ci penalizzano e la Regione non ci è mai venuta incontro. A livello turistico le Marche si fermano a Civitanova Marche. Lavoriamo bene con l’amministrazione e riusciamo a fare il nostro per il turismo nazionale, mentre fuori dai confini, dove dovrebbe intervenire la Regione si nota palesemente la mancanza di un supporto. Le infrastrutture, aeroporto compreso, vengono programmate considerando una stagione turistica che si ferma a Civitanova. Basti pensare che i pochi stranieri spesso ci collocano come posizione geografica in Abruzzo". Partenza a fari spenti anche sulle spiagge. "E’ un inizio molto stentato – afferma Giuseppe Ricci presidente dell’Itb Italia concessionari di spiaggia –. Ho fatto dei rilievi ed è emerso che anche sulle spiagge libere vi sono poche persone. Il tempo incerto scoraggia, ma immagino che sarà una buona estate a iniziare dalla prossima settimana, tempo permettendo". Nella confinante Grottammare la situazione sembra essere molto simile a quella dell’anno scorso. "Fare previsioni ora è difficile e noi siamo diventati ancor più cauti dopo i danni di immagine del passato causati da comunicazioni di dati a ribasso da parte di qualche struttura – afferma Lorenzo Rossi assessore al turismo –. Ma l’impressione è che nonostante il perdurare della crisi economica la stagione sia partita in modo incoraggiante, come mi riscontrano alcune attività ascoltate. Da parte amministrativa, già da maggio il calendario delle attività all’aperto si è andato infittendo e, come si nota dall’opuscolo già distribuito, d’ora in poi non ci sarà un giorno della stagione senza almeno una proposta di intrattenimento, con diverse novità, tra cui ne segnalo una riservata solo agli ospiti delle strutture turistiche: un doppio appuntamento settimanale gratuito di yoga, a sud e a nord". A Cupra Marittima i campeggi volano come fosse già alta stagione. "Alcuni alberghi stanno soffrendo, altri sono quasi pieni – afferma Milva Ricci presidente dell’Acot – Il turismo sta cambiando ed i servizi fanno la differenza. Credo di poter dire che il bilancio e positivo". Bene le spiagge. Per noi balneari il 2024 si presenta meglio dell’anno scorso, quando maggio e giugno furono mesi piovosi – afferma Pietro Aureli presidente di ’Cupramare balneari’ – Le presenze di stranieri sulle spiagge si attestano al 50%. Sono stranieri che arrivano dalle strutture dell’entroterra da Montefiore a Massignano, alla Valmenocchia, dove molti hanno anche case private e dove ci sono B&b e case vacanze.

Marcello Iezzi