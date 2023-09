Senza segnale da oltre un mese

Un fulmine ha danneggiato l’antenna della telefonia mobile che si trova all’interno dell’ex hotel Abbadetta di Acquaviva Picena e centinaia di cittadini non hanno più segnale da oltre un mese. Inutili le segnalazioni fatte ovunque e c’è chi se la prende con l’amministrazione comunale per il disservizio. Il problema è legato allo stato in cui versa l’ex struttura alberghiera, chiusa da anni dove, tecnicamente, per problemi burocratici legati al fallimento, è impossibile operare per le compagnie telefoniche. "L’amministrazione – fa sapere il comune con un post sui social – sta seguendo la cosa con le aziende interessate fin dal primo momento. È una questione che nulla ha a che fare con il Comune e che, comunque, ha avuto un incontro avvenuto l’11 settembre con la società incaricata a trovare una nuova installazione provvisoria che permetta alle due aziende di telefonia di operare al meglio nella zona. Ipotizziamo di installarela la nuova postazione rimovibile nel parcheggio del cimitero".