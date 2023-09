Senz’acqua per una notte. Ciip, ecco dove mancherà

La riparazione di un tubo ponte dell’acquedotto del Pescara che registra una perdita importante a Polesio costringerà la Ciip ad interrompere l’erogazione idrica dalle ore 21 del 3 ottobre fino alle 7 della mattina successiva, 4 ottobre. Un problema che si è registrato durante l’estate, ma per la riparazione Ciip ha deciso di attendere onde evitare disagi all’utenza e in particolare al turismo. Queste le zone interessate: ad Acquasanta, San Vito, Torre di sopra - Piedicava, Pomaro alta, Pizzo Murello, San Pietro di Tallacano, San Pietro d’Arli, Morrice. A Roccafluvione, Poggio Paganelli, Gaico, San Giovanni, Ponte Paoletti alto, Osoli cimitero, utenze delle frazioni di Casette, Ciarpellesco, Valcinante, bivio Cerreto, bivio Olibra, Bovecchia, Lisciano, Sassomaio, Colleiano, utenze varie zona Scalelle, Sala. A Venarotta lungo la Provinciale 93 verso Palmiano, Colle Portella, Colline Monsampietro, Bivio Cerreto, fraz. Gimigliano, Pozze di Gimigliano, Galleggiano, Zona Cerro. Ad Ascoli, Colle Nepi, Polesio - Colle Piccione, Porchiano, utenze nei pressi della collina Sacro Cuore (via Ciotti, via Monte Ascensione, via Belsito e limitrofe), Monte di Rosara, Cervara, Pizzo di Colloto, Coperso - Fragnente, S. Maria in Capriglia, Pescaretta di Rosara, Pianacerro, Castel Trosino (Lago e Casette), Vallesenzana e case Rosse, Fonte di Campo, Piagge bassa nei pressi di ristorante C’era una Volta, Rsa ex Luciani. A Rotella, Capradosso, Laca, utenze della frazione Ripaberarda, Colle, Valle, Contrada Icone, Croce Rossa. A Offida, località Rovecciano, Colle Appeso, Colle Taffone, contrada Tesino, San Barnaba, San Nicolino, San Giovanni, utenze a San Lazzaro e San Filippo – Ciafone. A Castignano contrada Montecalvo, Pittura, Case Fioravanti, Case Angelini, Case Orazio. Ad Appignano, Colle Guardia, Valle San Martino, Montecalvo, Valle Orta, Valle Chifenti. A Castel di Lama località Chiarini e Colle Cese. A Ripatransone, San Savino, Messieri, Magazzini, Case Bruciate, Colle Guardia. A San Benedetto via Moncalieri e limitrofe, Col di Tenda, Monte Cretaccio e Monte Renzo, Ragnola, Fosso dei Galli, Marinuccia, Sgariglia, via della Viscontessa. A Montefiore il centro storico; ad Acquaviva Valle Apparignano, Fontemartora, Fonte Pezzana, Madonna delle Piane, via Manzoni e limitrofe, Casarica e Montetinello. A Monsampolo. Bora e Pretarolo; a Grottammare Collevalle, Monti, zona industriale Bore Tesino Est. A Cupra Marittima, Sant’Andrea e San Michele.