Sepe e De Simone alla Rinascita

Presentazione del libro del momento, "Di amore ci si ammala, di amore si guarisce", scritto dalle psicologhe Ana Maria Sepe ed Anna De Simone ed edito da Rizzoli. Giovedì, alle 17.30, alla libreria Rinascita, le due autrici, creatrici del noto sito web di psicologia "Psicoadvisor" e dopo il successo internazionale del loro primo libro "Riscrivi le pagine della tua vita", (tradotto già in 5 lingue), daranno vita ad un momento dedicato al benessere psicologico , presentando la loro ultima opera , già conosciuta e letta in tutto il nostro Paese. L’evento è di notevole portata, considerando la notorietà delle autrici e il successo già ottenuto in varie città italiane, in cui il libro è stato presentato e l’argomento più che mai attuale e scottante quale quello degli amori malati, gli amori non corrisposti, la dipendenza affettiva. A questo dramma dei nostri tempi, nel libro viene proposta una serie di saggi rimedi psicologici, originali e innovativi.