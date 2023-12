Seppie alle erbe marine come secondo piatto

Il secondo piatto proposto dal Carlino per il Cenone è ‘Seppie alle erbe marine’.

Ingredienti: 4 seppie medie; una verza; una patata lessa; 8 foglie di ostrica; 100 grammi di paccasassi sottolio; 5 grammi di caviale; 10 foglie di shiso; 50 gr di funghi porcini; 10 gr di porri; 10 gr di nocciole tostate; sale qb; olio Evo.

Procedimento. Secondo piatto molto gustoso e anche non difficile da realizzare a casa perché la bontà dipenderà tutta dalla freschezza delle seppie, dalla qualità dei funghi porcini e naturalmente dalla genuinità della verza che sarà poi il ‘cappello’ con cui verrà presentato il nostro piatto a tavola. Per le seppie occorre fare attenzione a pulirle bene e poi cuocerle a vapore per circa 30 minuti. Per il ripieno lavare e lessare le verze con le patate, a cottura ultimata frullare tutto insieme e aggiustare di sale. Le foglie esterne più verdi dovranno essere lessate a parte per poi farle essiccare, per alcune ore, perché ci serviranno come guarnizione finale. Per salsa ai porcini e nocciole cuocere i funghi con i porri tritati ed un filo d’olio, a cottura ultimata aggiungere le nocciole e frullare il tutto. Aggiustare di sale. Per emulsione di shiso sbollentare appena le foglie di shiso, raffreddarle in acqua e ghiaccio ed emulsionare con un goccio di acqua e sale.

Impiattamento: Per la guarnizione del piatto adagiare sul fondo dei punti di salsa in porcini e nocciole, sistemare sopra la seppia con al suo interno la purea di verza, le foglie d’ostrica ed i paccasassi. Sopra continuare con il caviale e l’emulsione di shiso. Ultimare il piatto con le foglie disidratate di verza.

Chef Davide Camaioni Ristorante ‘Posto Nuovo’ a Porto d’Ascoli