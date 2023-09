'September Fest' a Montegranaro: La Cinque Giorni della Croce Gialla

L’hanno chiamata ’September Fest’ la cinque giorni organizzata dalla Croce Gialla presso l’Arena Estate, che prende il via oggi e andrà avanti fino a lunedì. Una festa voluta per festeggiare i 35 anni del sodalizio e volutamente dedicata soprattutto ai più giovani, in cui gli ingredienti principali sono la pizza, la birra e tanto divertimento con gruppi musicali, cabarettisti e dj di casa nostra. Nel corso della manifestazione si potranno gustare, oltre alle pizze tradizionali o gourmet, dei migliori pizzaioli della zona, anche piatti più classici, accompagnati da birre di produzione artigianale del territorio e non solo.

Una festa ricca di appuntamenti a partire da quello dell’otto settembre con il raduno delle Fiat 500, mentre domenica, per celebrare l’anniversario della Pubblica Assistenza, sarà celebrata una Santa Messa (ore 10,30) nella chiesa di Santa Maria e benedetta la nuova ambulanza.