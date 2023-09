’September Fest’. Succeso di pubblico a Montegranaro

È stata un successo la prima edizione del September Fest appena conclusa a Montegranaro, che si è tenuta all’Arena Estate, nei giorni scorsi, con una partecipazione di pubblico che ha superato ogni più rosea aspettativa. Una soddisfazione doppia per la croce Gialla in quanto la manifestazione è stata organizzata in occasione del 35esimo anniversario della sua fondazione: "L’11 settembre 1988 è iniziato il lungo cammino della nostra Pubblica Assistenza. Non posso che dire grazie a tutti quelli che si adoperano ogni giorno per il bene della comunità" il saluto del presidente Andrea Doria che ha elogiato anche quanti hanno lavorato per rendere il September Fest a base di pizza e birre artigianali un evento che merita di essere replicato il prossimo anno. "C’è stata un’affluenza incredibile che ha ripagato lo sforzo di tutti i volontari che hanno supportato l’organizzatore, Marco Damen, e tutto il consiglio della Croce Gialla. I mastri pizzaioli del territorio, Simone, Dario, Fausto, Leonardo, Michele, Orietta e Monia hanno dato il massimo e il risultato è stato entusiasmante per tutti, tanto da darci l’appuntamento al prossimo anno, con la speranza di continuare ancora a stupire chi ha partecipato" conclude il presidente Doria.