Sequestrata la sbarra al porto. Sorpresa al Circolo Nautico

Nella darsena turistica del porto di San Benedetto la capitaneria di porto ha proceduto al sequestro preventivo della sbarra, montata dal Circolo Nautico Sambenedettese nel 2018. Sbarra che si trova all’altezza del cantiere navale Fortek. Un provvedimento che ha colto di sorpresa tutti, in particolare i membri del direttivo del Circolo Nautico, che hanno sempre pensato che la sbarra in questione fosse in regola. Invece adesso è arrivato il sequestro e la denuncia penale a carico del Presidente del sodalizio.

"Si tratta di una sbarra che era stata fatta montare sette anni fa per regolare il movimenti di mezzi all’interno dell’area portuale della darsena turistica – affermano alcuni membri del Circolo – All’epoca furono scambiate alcune e-mail fra la capitaneria di porto e il nostro Circolo per comunicare il montaggio della sbarra e tutto sembrava essere in regola, tanto che la vicenda è andata avanti sette anni senza che nessuno dicesse nulla. Ora abbiamo scoperto, invece, che le cose non stavano così, ma avremmo dovuto essere informati subito, senza arrivare a questo risultato dopo tanto tempo. Un episodio non atteso dopo quello che era già accaduto di recente con le sbarre chiuse che per un’ora tennero bloccate diverse auto di familiari e accompagnatori di giovani di ritorno da una regata".

Sul sequestro della sbarra i vertici della capitaneria si limitano a dire che del caso è stata interessata l’Autorità giudiziaria e che non possono fornire spiegazioni. Appare, comunque, chiaro che il sequestro è stato eseguito perché, evidentemente, in capitaneria non c’è alcuna autorizzazione. Manca, infatti, la richiesta che il presidente del Circolo avrebbe dovuto fare all’autorità portuale. Questo sette anni fa.

Marcello Iezzi