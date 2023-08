’Serafino’ e il territorio com’era Visione all’aperto nei luoghi del film

Guardare insieme il film ’Serafino’ è come tornare alla Capodacqua che era, prima che il terremoto di 7 anni fa sconvolgesse l’intero territorio portando morte e distruzione. In questa frazione e in quella di Spelonga il regista Pietro Germi ha ambientato il film con protagonista Adriano Celentano, con Ottavia Piccolo nei panni della giovane Lidia. Alcune scene sono state girate anche ad Amatrice. Lo scorso fine settimana la pellicola è stata riproposta in tv e c’è chi ha deciso di tornare a vederla proprio a Capodacqua e rivivere le atmosfere delle vie, degli archi, delle botteghe che caratterizzavano la frazione di Arquata che le scosse del 2016 hanno praticamente cancellato. In questi giorni si lavora al restauro del tempietto ottagonale della Madonna del Sole grazie ai fondi del Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) ed è in dirittura d’arrivo la centrale di Enel Green Power fatta anche con gli scarti della lavorazione del riso. "Siamo sempre qui a Capodacqua, non perdiamo occasione per tornare nel nostro paese, dove vogliamo tornare a vedere le case e la vita" racconta Berardina Di Cesare.

Una coppia di capodacquari sabato scorso ha deciso di vedere il film Serafino proprio nei luoghi delle riprese, vicino all’ovile dove – nel film – Asmara (interpretata da Francesca Romana Coluzzi) accoglieva gli uomini del paese. "Alessio e Claudia si sono messi lì con un gruppo elettrogeno e hanno rivisto il film trasmesso in tv" racconta ancora Berardina – hanno voluto rivivere l’ebrezza di vederlo dove è stato girato". Ieri in tanti sono stati a Capodacqua nel ricordo di sette anni fa.

"Il 23 agosto anche nel 2016 era una splendida giornata di sole e ci siamo goduti il paese, la compagnia e la festa dello stare insieme che ha sempre animato gli arquatani e noi capodacquari in particolare. Ma quella notte cambiò tutto" racconta con tristezza Berardina Di Cesare che quando avvenne la prima scossa alle 3,36 era in viaggio verso la Liguria dove lavorava. Immediatamente fece marcia indietro e tornò al paese, facendosi trasferire a Ascoli. "C’è sembrato di rivivere quella giornata bellissima. L’abbiamo vissuta anche con chi sta lavorando per le ditte impegnate nella nuova centrale elettrica che nel restauro del tempietto ottagonale: sono diventati tutti nostri amici in questi anni". Oggi sarà la giornata del lutto ad Arquata. "Andiamo avanti, ma pensi sempre a quello che è successo. Noi comunque non molliamo, non molleremo mai finché non rivedremo Capodacqua rinascere" conclude Berardina Di Cesare.

Peppe Ercoli