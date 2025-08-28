Serata al circolo tennis, oltre mille euro per la fondazione Salesi

Oltre mille euro raccolti con l’asta di beneficenza per la Fondazione Salesi durante la serata che si è tenuta al Circolo Tennis Beretti, sul lungomare di Grottammare, promossa dall’associazione Altro Orizzonte, presieduta da Simone Incicco. L’asta di beneficenza, ha visto come protagoniste le opere realizzate dai bambini, che con i loro colori hanno dato vita a una galleria unica, dove ogni pennellata raccontava una storia di speranza e di amore per il prossimo. L’iniziativa ha trovato il supporto di artisti come Francesco Colella e Patrizio Moscardelli, ma anche delle realtà locali come la Lido degli Aranci, il Circolo Tennis, Rattatù e l’associazione Paese Alto, che hanno contribuito con il cuore e l’entusiasmo per creare un progetto che ha coinvolto tutta la comunità. La serata è stata condotta da Antonello Maraldo, vice presidente dell’associazione Altro Orizzonte, Rosina Bruni, vice presidente Lido degli Aranci e Manuela Luciani dell’associazione Rattattù. Nel corso della manifestazione è stato ricordato il disegnatore Angelo Maria Ricci, scomparso di recente. In breve tempo gran parte delle opere realizzate dai giovani artisti sono state batture all’asta e acquistate anche dai turisti.