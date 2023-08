Serata dedicata a Divo Colonnelli

Il dialetto di Divo Colonnelli in una romantica serata sul mare, stasera, alle ore 21,15, presso il Circolo Nautico Sambenedettese, dove il Circolo dei Sambenedettesi dedicherà una serata al dialetto sambenedettese e a un personaggio che ha nobilitato il vernacolo attraverso la sua opera letteraria. Divo Colonnelli è uno tra i fondatori del Circolo dei Sambenedettesi ed ispiratore della costruzione del monumento al Gabbiano Jonathan Livingston, cui ha voluto associare un significato originale. Durante la serata gli attori della Ribalta Picena reciteranno i suoi testi poetici più significativi e proporranno la lettura espressiva di alcune scene tratte da "Lu suldate spaccò", versione in vernacolo del Miles Gloriosus di Plauto. Un appuntamento imperdibile per soci e amici del Cds, ma anche per quanti amano il dialetto e gli eventi del genere, che ogni anno imprezioscono l’estate sambenedettese.