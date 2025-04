Serata di emozioni con la Via Crucis a Maltignano

E’ stata una serata di raccoglimento ed emozione quella vissuta sabato scorso a Maltignano, dove è andata in scena la rappresentazione della passione di Cristo, con la partecipazione della comunità di Caselle e Maltignano. Circa 60 attori hanno indossato i costumi interpretando i vari personaggi; si tratta dei parrocchiani delle comunità di Maltignano e di Caselle, i bambini e i ragazzi dell’oratorio della parrocchia. La parte di Gesù è stata affidata a Luca D’Alessio; il sindaco Claudio Flamini ha interpretato il Cireneo. La regia è stata curata da Claudio Bellumore, musica e audio a cura di Giuseppe Forti e Giorgio Tomassi Galanti. Gli organizzatori hanno potuto contare sul sostegno di Anthony Tribotti per aver messo a disposizione l’attrezzatura audio. In tanti si sono dati da fare per la buona riuscita della rappresentazione.