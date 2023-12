Serata di Gospel al Concordia

Il gospel di JP & The Soul Voices sarà in scena, oggi alle 20.45, per animare il Natale sambenedettese al Teatro Concordia. JP & The Soul Voices viene dalla Florida. Il fondatore, John JP Polk, pastore e musicista gospel è stato allievo e poi componente del gruppo Perfect Harmony & Voices of Victory e si è esibito a lungo in tutti gli Stati Uniti e all’estero. L’appuntamento è promosso dal Comune di San Benedetto e Amat, con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche e con il sostegno di Bim Tronto. Biglietti (20 euro platea, 15 euro galleria a con ridotto giovani a 10 euro) disponibili alla biglietteria del Concordia, nelle biglietterie del circuito Amat/Vivaticket e online su vivaticket.com. Informazioni biglietteria del teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246, negli orari di apertura), Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794438 – 0735/794587.