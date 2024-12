Serata di teatro al Delle Energie

La rassegna ’Energie vive’ oggi alle 21 nel teatro delle Energie di Grottammare propone lo spettacolo ’Per lei, nel giorno del suo compleanno’ scritto e diretto da Francesco Bianchi e interpretato da Simone Tangolo e Valeria Impagliazzo. Rassegna proposta da comune di Grottammare e associazione Profili Artistici con Amat e il contributo di MiC e Regione Marche. Una camera da letto, un uomo e una donna. Uno squadrone di soldati irrompe e incita l’uomo alla guerra. Un assalto pacifico o un sogno che sancisce l’inizio di un viaggio. Per lei, nel giorno del suo compleanno, è una struttura a quadri in cui il protagonista, in una folle giornata, compie un viaggio per consegnare un regalo ad una donna. È un ironico e amaro flusso di coscienza, spesso interrotto dall’incontro con altri personaggi che, come lui, sono protagonisti del proprio viaggio. Biglietti di posto unico 10 euro alla biglietteria del Teatro aperta il giorno di spettacolo dalle 19.30.