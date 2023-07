’Serata d’onore’ al Teatro Romano In scena Michele Placido, spettacolo tra poesia e musica

Secondo appuntamento

con il Teatro Romano di Piane di Falerone, questa sera va in scena ‘Serata d’Onore’. Il titolo dello spettacolo è stato scelto dal maestro del teatro e del cinema internazionale Michele Placido per presentarsi al pubblico di tutta Italia. Con inizio alle 21,15 nel suggestivo teatro incastonato nell’area archeologica ‘Falerio Picenus’ di Piane di Falerone, Michele Placido propone uno spettacolo esclusivo tra poesia e musica. Un recital che vuole essere un racconto, un dialogo tra il famoso artista e gli spettatori. Placido interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio e non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo. Sicuramente uno degli spettacoli più attesi del cartellone estivo del Teatro Romano di Falerone, che quest’anno grazie alla collaborazione fra l’Amministrazione e l’associazione ‘Eclissi Eventi’, propone un cartellone di alta qualità che sta già alla prima uscita ha riscosso successo e alta affluenza.

Il mattatore della serata sarà Michele Placido, che attraverso le sue doti recitative porterà al pubblico i pensieri e le parole di grandi maestri della cultura italiana. Ad accompagnare il maestro in questo viaggio poetico musicale saranno Gianluigi Esposito, voce e chitarra e il suo musicista Antonio Saturno, chitarra e mandolino, che arricchiranno ancor di più di magici brani la rappresentazione. Uno spettacolo pieno di atmosfere, dove lo spettatore sarà preso per mano e condotto da Placido tra le più belle pagine della poesia e del teatro.

Michele Placido sin da giovanissimo ha mostrato di apprezzate la canzone partenopea, ma questa volta la sua interpretazione arriva dopo una lunga carriera di successo nel mondo del cinema, del teatro e della fiction, passando con disinvoltura da personaggi impegnati a comici intramontabili che sono divenuti pezzi di cultura popolare, tanto per fare qualche accenno, basta ricordare: La Piova, Giovanni Falcone, Romanzo Criminale, Viva l’Italia e tanti altri ancora. Un personaggio unico che si esibirà in luogo unico come il Teatro Romano di Falerone, che non mancherà di regalare emozioni si emozioni al pubblico. Il biglietto unico avrà un costo di 25 euro, acquistabile in prevendita sulla piattaforma Ciaotickets, nei punti vendita autorizzati. Per info e prenotazioni 392- 4450125.

Alessio Carassai