Serate di risate a Ripatransone

Sabato prossimo alle 21,15 presso il Teatro Mercantini di Ripatransone, primo appuntamento per la rassegna comica dialettale Ridendo con Di(a)letto, con ospiti d’eccezione Lando e Dino e Frate Mago. Conduce e allieta la serata la cantante Gloria Conti, reduce dai successi televisivi sulle reti Rai. Il sindaco Alessandro Lucciarini si è affidato all’esperienza dell’Associazione Lido degli Aranci nel campo della comicità in collaborazione della compagnia teatrale Settemmezzo, per iniziare un percorso comico da ripetere tutti gli anni a seguire. Prossimo appuntamento il 22 aprile con la comicità abruzzese di ‘Nduccio e Angelo Carestia fresco reduce dal successo del suo tour nazionale nel nord Italia, sempre con la conduzione di Gloria Conti. Costo del biglietto 10 euro con posto numerato e parte dell’incasso alla Croce Azzurra. Prevendite: Alimentari Vespasiani e Croce Azzurra a Ripatransone, Bar Ramona e Bar Spadino a Grottammare e Labor Foto a San Benedetto.