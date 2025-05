Sergio Cammariere in piazza Piacentini

E’ il fiore all’occhiello della proposta estiva sambenedettese, l’edizione 2025 di ’Nel cuore, nell’anima’. Tre, gli appuntamenti sul palco di piazza Piacentini: Sergio Cammariere, sabato 5 luglio: affiancato dalla sua storica band (Tittarelli, Bulgarelli e Ariano) a cui si è aggiunta la violoncellista Giovanna Famulari, il cantautore e pianista calabrese ripercorrerà la sua carriera, in uno spettacolo che rispecchia l’approccio dell’artista: una perfetta combinazione tra poesia, atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini. Giovedì 17 luglio due cantautrici giovanissime e molto amate dal pubblico si divideranno il palco: sono Francamente, torinese trapiantata a Berlino, che si muove tra cantautorato ed elettronica, sperimentazione e impegno e la pugliese Erica Mou, che ha all’attivo oltre settecento concerti in Italia e all’estero e ha pubblicato sei album in studio. Premio della Critica Mia Martini e Premio Sala Stampa Radio T a Sanremo nel 2012, ha collaborato al mondo del cinema e nel 2014 è stata candidata al David di Donatello per la Migliore Canzone Originale. A chiudere la rassegna, martedì 29 luglio, sarà Frida Bollani Magoni, semplicemente "Frida", che si presenta con una proposta artistica matura, con sonorità moderne e contemporanee grazie anche all’inserimento di strumenti elettronici e del pianoforte elettrico. Ad accompagnarla sul palco sarà Mark Glentworth, percussionista e compositore britannico dalla carriera costellata di collaborazioni prestigiose. (Biglietti in vendita al Teatro Concordia e circuiti Amat e Vivaticket. Prezzi dai 12 euro e riduzioni per giovani under 25). L’assessore alla cultura Lia Sebastiani si è detta contentissima della presenza di questi tre artisti: "È una rassegna di qualità, dove a parlare è la musica, fiore all’occhiello della proposta estiva sambenedettese". Per Piero Celani, presidente di Amat ""ha la sua valenza nel titolo. Il cuore spesso lo vediamo come un elemento meccanico che ci aiuta a vivere, ma dal cuore si sprigiona l’anima, che è il sentimento".

Stefania Mezzina