Sergio Ciccarelli in pensione

Le sirene dei vigili del fuoco hanno suonato a ’distesa’ e per una volta senza correre in emergenza, per salutare Sergio Ciccarelli, capo distaccamento di San Benedetto, che dopo 37 anni ha lasciato il servizio attivo per andare in pensione. Un modo tradizionale per salutare un collega che va a riposo dopo tanti anni di attività. Il suono delle sirene dei mezzi parcheggiati nel piazzale del distaccamento è un momento toccante, emozionante per chi lo riceve e per chi lo propone. Sergio Ciccarelli, sambenedettese, è entrato nel corpo dei vigili del fuoco nel lontano 1986, è stato capo reparto e infine capo distaccamento. Durante la lunga attività ha eseguito migliaia di interventi molti anche delicati e pericolosi, ma l’ha fatto sempre con grande professionalità e dedizione, anche a salvaguardia dei colleghi quando ha assunto responsabilmente gli incarichi che gli sono stati attribuiti.