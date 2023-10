Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse:: "Coraggio e fantasia in un mondo che cambia"

Sergio Gatti da quando è entrato nel mondo del Credito Cooperativo (1986), ha ricoperto diverse posizioni di rilievo. È consigliere di amministrazione in diverse società ed enti del Movimento cooperativo e del sistema BCC. "Parlando del presente e, soprattutto, del futuro delle Bcc è fondamentale comprendere appieno il loro ruolo attuale e il potenziale che hanno ancora da esprimere – è il pensiero di Gatti –. L’esercizio della cooperazione, che consiste nell’unire le forze e i risparmi per raggiungere obiettivi comuni, si è dimostrato un potente strumento di crescita inclusiva e partecipata per il nostro Paese. Coraggio e fantasia, questo è un richiamo a trasformare l’ideale e la pratica cooperativa in qualcosa di nuovo e in grado di rispondere alle esigenze di un mondo che cambia rapidamente. Dovremo essere in grado di leggere i segni dei tempi, per citare un grande Papa. Il futuro delle Bcc è promettente se riusciremo a evolverci".