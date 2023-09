Sergio, Gianfranco e Walter: tre vigili urbani in pensione

Trio di pensionanti alla Polizia Locale di Ascoli. Da ieri hanno lasciato il lavoro il commissario Sergio Cipollini e gli ispettori Gianfranco Passaretti e Walter Vitale. Il commissario Sergio Cipollini è entrato nel corpo dei vigili urbani il 10 ottobre del 1982. Al comando in quel periodo era il compianto Giuseppe Dionisi. Cipollini ha iniziato come agente nei servizi di viabilità appiedata ed automontata. Con un concorso interno ha acquisito la qualifica di ufficiale andando a ricoprire poi il ruolo di responsabile del distaccamento di Monticelli. Per anni ha aperto il corteo storico della quintana a cavallo con la grande uniforme della polizia locale. Walter Vitale, soprannominato dai colleghi Rambo per la sua grande simpatia e generosità, è nel corpo dei vigili dal 1 marzo del 1987. E’ stato uno degli storici pattuglianti, in moto e in auto, del gruppo di pronto intervento. Ha messo a disposizione la sua facilità nel disegnare per la ricostruzione e l’elaborazione degli incidenti stradali. L’ispettore Gianfranco Passaretti ha varcato il portone dei vigili urbani il 1 marzo del 1989. Dopo un periodo in viabilità, con la ristrutturazione del corpo e l’istituzione di vari reparti è passato all’osap. Prima del terremoto del 2016 si occupava principalmente delle richieste di occupazioni con sedie e tavoli delle varie attività commerciali.