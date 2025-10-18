Serie D, Atletico: domani il match contro la Recanatese

Proseguono gli allenamenti in casa Atletico Ascoli in vista della sfida di domani contro la Recanatese. Terzo derby stagionale dopo quello con perso in casa l’Ancona e quello vinto in trasferta a Castelfidardo. I bianconeri del Patron Graziano Giordani torneranno allo stadio Cino e Lillo Del Duca, finora abbastanza ‘tirato’ nei risultati in favore degli ascolani: pareggio con L’Aquila e sconfitta con l’Ostiamare. Il ko contro l’Ancona è invece arrivato al comunale di Castel di Lama per indisponibilità dello stadio Del Duca. Insomma, si cercherà in tutti i modi di sfatare questo tabù e conquistare il primo successo stagionale tra le mura amiche.

Le tre vittorie in trasferta ottenute la scorsa settimana, due in campionato e una in Coppa, e soprattutto il 6-1 rifilato al Castelfidardo, hanno restituito serenità nello spogliatoio dell’Atletico, ma ora occorre dare continuità ai risultati. "A Castelfidardo all’inizio è stata una partita vera – ha raccontato il difensore Andrea Feltrin, autore della seconda rete bianconera al ‘Mancini’ – poi siamo stati bravi a sfruttare gli errori commessi da loro chiudendo la partita facilmente. Una vittoria che ci voleva per scacciare le amarezze e preparare la rimonta verso posizioni di classifica più consone al nostro valore. Come ha dichiarato anche il nostro mister, abbiamo fatto vedere che abbiamo perso tre partite in una settimana e ne abbiamo vinte altrettante la settimana dopo. Quindi la squadra sta bene e ora c’è da rosicchiare punti e fare il meglio possibile, domenica dopo domenica".

Davanti l’Ostiamare viaggia a punteggio pieno, ma Feltrin non è preoccupato: "Siamo un gruppo unito, pensiamo che possiamo toglierci soddisfazioni nel lungo periodo - ha concluso - Magari è meglio che questo periodo negativo sia venuto subito. Ora dobbiamo solo lavorare e cercare di limare sempre di più le piccole imperfezioni e tutti i dettagli".

Valerio Rosa