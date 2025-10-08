Serie D, Atletico in Coppa Italia di scena a Foligno

Mercoledì di Coppa Italia di Serie D oggi pomeriggio per l’Atletico Ascoli che per i 32° di finale sarà di scena a Foligno. Allo stadio ‘E. Blasone’, alle ore 16.30 i bianconeri se la vedranno contro gli umbri sesti in classifica nel Girone E e reduci dalla sconfitta in campionato per 3-1 contro l’Orvietana. L’Atletico Ascoli da parte sua affronta questa trasferta con il morale alle stelle dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale con un netto 3-0 sul San Marino.

A presentare il match contro il Foligno è stato così l’allenatore Simone Seccardini. "Contro il San Marino abbiamo conquistato una vittoria che ci meritavamo già da alcune settimane, peccato che il campo abbia dettato qualcosa di diverso. Presa consapevolezza del momento, tutti ne siamo usciti fuori e meritatamente abbiamo conquistato questi tre punti. La Coppa? L’abbiamo battezzata come primo obiettivo. Vincerla vuol dire alzare un trofeo e io non l’ho mai vinto. Una suggestione che ci portiamo avanti dal 16 luglio quando ci siamo ritrovati. Una gara diversa dal campionato, ma che andremo a cercare ovviamente di vincere. Gara secca, non ci sarà tempo per recuperare gli errori, anzi, dovremmo prepararci perché in caso di parità ci saranno i calci di rigore. La parola d’ordine in casa nostra, al momento è anche un obbligo: continuità.

Purtroppo abbiamo fuori De Santis e Forgione per due contusioni, e lo saranno almeno per quattro settimane. A San Marino abbiamo perso Sbrissa, sempre per una botta, e quindi la formazione la faranno anche le assenze. Gli altri sono tutti a disposizione. Vedremo. Possiamo dimostrare che siamo un gruppo di livello nella sua completezza".

Dopo l’impegno di Coppa Italia a Foligno, l’Atletico Ascoli tornerà in campo domenica 12 ottobre, alle ore 15, ancora in trasferta per il derby contro il Castelfidardo, ultimo in classifica con un punto.

Valerio Rosa