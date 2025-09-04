Serie D, Atletico: la situazione tra arrivi e partenze

Alla chiusura del calciomercato all’Hotel Sheraton di Milano c’era anche il Direttore Sportivo dell’Atletico Ascoli, Mario Marzetti che ha tracciato un bilancio sugli arrivi e le partenze in casa bianconera in attesa del debutto in campionato in programma domenica alle ore 15 allo stadio ‘Del Duca’ contro L’Aquila. "Partecipare a questo evento è sempre una bellissima esperienza – ha dichiarato il DS dell’Atletico Ascoli – ho ritrovato tanti amici, colleghi e operatori del settore. Sono momenti che ti danno la giusta adrenalina per continuare a crescere, sia come società che a livello personale. Se penso da dove siamo partiti e a dove siamo arrivati oggi, poter essere presenti alla chiusura del mercato è qualcosa di straordinario. Ci stimola a migliorare ogni giorno e ci fa capire che il percorso intrapreso sta portando i suoi frutti. La società quest’anno ha scelto di alzare l’asticella, puntando su giocatori d’esperienza e di categoria superiore per dare alla squadra un’identità ancora più solida e competitiva. Penso a Simone De Santis, ma non solo. Dopo due stagioni in cui ci siamo consolidati in Serie D, quest’anno abbiamo deciso di cambiare qualcosa in più, seguendo le nostre idee e ciò che ritenevamo giusto per far crescere la squadra sia sul piano tecnico che su quello dell’esperienza. Al momento siamo molto soddisfatti sia dei nuovi arrivi che delle conferme, perché conoscevamo già il valore dei giocatori rimasti e sapevamo che potevano garantire continuità al nostro progetto. Partiremo subito domenica contro L’Aquila, una delle pretendenti alla vittoria finale – ha concluso Marzetti – Sarà una sfida impegnativa ma anche molto stimolante, perché ci dirà immediatamente a che punto siamo. Come società vogliamo crescere e puntare in alto. Quando fai un mercato di questo tipo è giusto assumersi le proprie responsabilità e vogliamo competere con le migliori e non ci nascondiamo".

Valerio Rosa