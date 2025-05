Serie D: Teramo e Fossombrone in finale playoff, Atletico Ascoli campioni regionali

Ultimi verdetti in Serie D e domenica si scoprirà anche chi tra Teramo e Fossombrone vincerà i playoff e si inserirà nella graduatoria nazionale degli eventuali ripescaggi in Serie C, assieme alle lette otto vincitrici dei gironi nazionali. Una finale playoff che fa aumentare ancora di più il rammarico in casa Atletico Ascoli visto che proprio il Fossombrone ha agganciato gli spareggi nelle fasi finali della stagione regolare e poteva tranquillamente esserci la formazione del patron Graziano Giordani al suo posto. Detto della salvezza del Notaresco di Mister Massimo Silva e del Sora, con le retrocessioni di Civitanovese e Roma City e con la promozione della Maceratese, si va delineando quello che sarà il prossimo Girone F di Serie D. In casa Atletico Ascoli comunque ci si consola con gli splendidi risultati delle formazioni giovanili. Gli Allievi allenati da mister Pieri, sono i nuovi campioni regionali di categoria. Il rigore di Silvestrini ha infatti consentito ai ragazzi di chiudere in parità il match contro la Vigor Senigallia. Grazie ai 4 punti in classifica, frutto della vittoria esterna sul campo del Tolentino di due settimane fa, hanno vinto il triangolare e si sono portati a casa il titolo. Ora si apre la fase nazionale, con i bianconeri inseriti in un girone con i campioni di Lazio e Umbria. Anche i Giovanissimi di mister Andrea Argieri si sono laureati campioni regionali di categoria. Dopo la vittoria all’esordio contro la Recanatese, ai bianconeri bastava un pari per alzare il trofeo e così è stato. Sotto di due reti nel primo tempo, l’Atletico ha reagito alla grande, trovando il pareggio con i gol di Tassi e Neziri. Ora inizia la fase nazionale anche loro contro le vincitrici dei campionati regionali di Lazio e Umbria. "Complimenti da tutto il club – ha scritto la società – il patron Graziano Giordani, il presidente Giovanni Clerici, il responsabile del settore giovanile Simone Seccardini e tutti i soci si congratulano con squadre e staff per questo fantastico traguardo".

Valerio Rosa