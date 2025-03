Serpente aureo, torna il Festival dell’Adriatico

Dopo una lunga pausa causa Covid il Festival dell’Adriatico, giunto alla sua 25esima edizione, riaprirà il sipario al Serpente Aureo ad Offida, domenica, alle 17.30 (ingresso gratuito), con la finale che vedrà protagonisti talenti da tutta Italia. "Riproporre il Festival è per noi motivo di grande gioia – afferma Marica Cataldi, assessore alla cultura – perché crediamo nel valore della musica. La kermesse è una vetrina per giovani artisti emergenti, dà loro la possibilità di esprimersi e farsi conoscere nel panorama musicale italiano. In questa edizione, particolare attenzione è stata posta nella scelta dei generi musicali, con l’obiettivo di proporre brani lontani da tematiche di violenza e sessismo". Il direttore artistico del Festival, Enzo Spinozzi, sottolinea l’importanza della selezione: "Non seguiamo le mode del momento, ma cerchiamo qualità e originalità. Gli artisti che si esibiranno nella finale sono stati scelti con grande attenzione: sono talenti provenienti da tutta Italia". La giuria sarà composta da esperti del settore, tra cui autori, cantanti e insegnanti di canto. La serata di domenica vedrà la partecipazione di due offidane: Dalila Pierantozzi in gara e Bianca Amadio come ospite. Inoltre, sarà assegnato un premio speciale a Roberto Pagnanelli dei Regina, un’eccellenza musicale locale. Diversi premi verranno consegnati ai vincitori e i video delle esibizioni saranno inviati a una casa discografica che segue il festival, offrendo ai partecipanti un’opportunità di visibilità nel mondo della musica. Il Festival dell’Adriatico non è solo spettacolo, ma anche solidarietà: i ricavi provenienti dalla vendita dei CD saranno devoluti all’Associazione Marchigiana per l’assistenza e la cura dei Bambini affetti da Leucemia o Tumori ), confermando l’impegno sociale della manifestazione. "Un ritorno che accogliamo con grande piacere - conclude il sindaco Luigi Massa - perché rappresenta un’importante occasione di valorizzazione per giovani artisti che si affacciano al mondo della musica".

Maria Grazia Lappa