Serpente aureo, visita al buio

In occasione della Notte dei Musei 2023, evento in rogramma per il prossimo fine settimana, sabato la Coop. Opera ha organizzato una iniziativa denominata Musei al buio. Sarà organizzata una visita guidata al buio all’interno del teatro Serpente Aureo e della chiesa di Santa Maria della Rocca (verranno utilizzate le torce per l’illuminazione necessaria). Un modo per rendere uno dei simboli non solo di Offida ma di tutto il Piceno ancora più affascinante da parte dei visitatori in una notte tutta dedicata a scienza e cultura.

Il ritrovo per partecipare all’evento è previsto alle 20.30 davanti al Teatro Serpente Aureo, l’ingresso è gratuito per i bambini fino a 10 anni accompagnati. Sono richiesti da parte dei partecipanti torcia elettrica o cellulare con torcia. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 3341547890 (Stefano) oppure [email protected]