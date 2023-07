"Serve il tempo di ascoltare"

"La mia musica chiede la pazienza di essere ascoltata, dentro ci sono tante emozioni e messaggi che vorrei trasmettere". Queste le parole con cui Emma Nolde, la giovane cantante toscana, si appresta ad aprire le serate del ‘Festival Paje’, che inizierà oggi a Montappone. Il festival è nato grazie alla collaborazione fra l’associazione ‘C-Lindro’ e l’Amministrazione per far conoscere le tradizioni del territorio con uno sguardo verso il futuro, che quest’anno ha accolto per la prima volta un format dedicato ad una musica giovane ma impegnata. Il festival partirà oggi alle 9 con la maratona creativa nelle aziende del Distretto, e proseguirà in centro con il concerto delle 21,30.

Emma, che musica proporrà?

"Sicuramente porterò i brani dei miei due album. E sono fiera di essere stata invitata a questo festival anche per quello che rappresenta e in qualche modo mi sento anche responsabilizzata da questo. Un modo per unire le generazioni e far riflettere".

Le sue canzoni hanno testi già molto impegnati, quali messaggi vuole trasmettere?

"I concerti secondo me non sono solo appuntamenti in cui trovarsi per cantare canzoni, voglio trasmettere le mie emozioni: ai miei concerti bisogna prendersi il tempo di ascoltare. Bisogna prendersi il tempo di vivere la vita".

Alessio Carassai