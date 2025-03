"Serve la sezione operativa dei carabinieri"

Sulla necessità di rafforzare i controlli nella città di San Benedetto, dopo i casi di violenza accaduti nelle ultime settimane, interviene anche Andrea Cardilli, segretario nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (Usic). Dopo aver ringraziato i carabinieri e la Procura della Repubblica per aver individuato subito i responsabili della morte di Amir Benkharbouch, Cardilli chiede ai vertici dell’Arma l’istituzione della Sezione Operativa in sostituzione dell’attuale Aliquota Operativa, per garantire un’azione più incisiva e strutturata. Cardilli esprime forte preoccupazione per l’escalation di episodi di violenza a San Benedetto: "Un fenomeno che si è ripetuto nel tempo e che evidenzia la necessità di un rafforzamento delle forze dell’ordine sul territorio. In questo contesto chiediamo con forza che il comando generale dei carabinieri attivi prima possibile la sperata Sezione Operativa. I tempi sono maturi per questa scelta, soprattutto alla luce delle recenti disposizioni del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha varato misure mirate per rafforzare la sicurezza e migliorare il controllo del territorio. Il percorso avviato per elevare il rango del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto, con il conseguente aumento dell’organico, è un passo nella giusta direzione. Ora è fondamentale che anche l’arma dei carabinieri faccia la sua parte, rafforzando la presenza operativa in un’area che ne ha estremo bisogno. Continueremo a vigilare affinché queste richieste trovino risposta concreta".

Tornando al commissariato di primo livello l’onorevole Giorgio Fede esprime soddisfazione per l’obiettivo raggiunto per la sicurezza della Riviera delle palme. "E’ imbarazzante però come ci si è arrivati – scrive l’onorevole Fede – La lunga scia di reati, spia di una situazione critica non è bastata, le segnalazioni degli esponenti nazionali e regionali delle opposizioni e anche della destra non sono servite a nulla, così come le osservazioni dei sindacati sulla sofferenza del personale addetto alla sicurezza. Ci sono voluti agenti feriti, accoltellamenti con un morto e feriti per riconoscere una situazione denunciata da anni ed aggravatasi negli ultimi mesi". Sull’argomento è intervenuto anche Valerio Pignotti, segretario provinciale di Forza Italia: "Una misura che abbiamo sempre sostenuto. Le ordinanze comunali non sono idonee, serve una polizia locale operativa anche di notte".

Marcello Iezzi