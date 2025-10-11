"Serve un consiglio aperto sull’Hp". La crisi preoccupa l’opposizione

Un consiglio comunale aperto sulla crisi dell’Hp Composites. E’ quanto chiesto, ad Ascoli, dai gruppi consiliari di opposizione. La minoranza, infatti, ha sottoscritto congiuntamente una richiesta ufficiale all’amministrazione comunale per la convocazione urgente di una seduta aperta del consiglio, dedicato alla grave crisi occupazionale e industriale che sta interessando l’azienda Hp Composites, specializzata nella produzione di componenti in fibra di carbonio con oltre 500 dipendenti. La richiesta nasce dalla preoccupazione espressa dai consiglieri di opposizione per il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie, nonché per le possibili ricadute economiche e sociali che tale situazione potrebbe avere sull’intero territorio ascolano.

Secondo quanto sottolineato dai firmatari, infatti, "è necessario che il Consiglio comunale si apra al confronto pubblico, coinvolgendo istituzioni, rappresentanze sindacali, lavoratori, associazioni di categoria e cittadini, al fine di analizzare con trasparenza la situazione e individuare possibili azioni di sostegno e soluzioni condivise". I gruppi di opposizione evidenziano come la crisi della Hp Composites non rappresenti soltanto una questione aziendale, ma un tema che riguarda l’intera comunità ascolana. A loro avviso, si legge nella nota, "è doveroso che il Consiglio comunale, quale organo rappresentativo della città, affronti apertamente la questione e contribuisca a promuovere un percorso di tutela dei posti di lavoro e del tessuto produttivo locale". I consiglieri di opposizione ribadiscono inoltre l’urgenza di fare chiarezza sulle prospettive industriali dell’azienda e di comprendere quale ruolo possano e debbano assumere le istituzioni locali per sostenere un comparto strategico come quello dei materiali compositi, da sempre fiore all’occhiello del territorio. Una situazione, quella dell’Hp, che sta tenendo in ansia tutti e 500 i dipendenti, la maggior parte dei quali è stata già messa in cassa integrazione da diverse settimane.

Uno stato di emergenza, dunque, che non ha lasciato indifferente nemmeno l’opposizione, che chiede così al sindaco Marco Fioravanti di convocare una seduta del consiglio alla quale possano partecipare anche i vertici dello stabilimento e i sindacati per fare il punto sulla crisi aziendale.

Matteo Porfiri