"Serve un evento grande che caratterizzi la città"

La stagione turistica in riviera è partita da un pezzo. In buona parte hotel e chalet hanno riaperto sin dai primi ponti di primavera, e con l’estate che, propriamente, inizierà domani, per gli operatori del settore è già tempo di bilanci. "Dopo prima parte dell’anno che faceva molto ben sperare – spiega Nicola Mozzoni, presidente di Assoalbergatori – con altissime percentuali di pernotto, a causa del recente maltempo c’è stato un calo e, ad oggi, si può solo fare una scommessa: direi che nel 2023 rientriamo in una forbice che va da un meno 3% a un più 3% rispetto all’anno scorso. Le tendenze storiche rimangono le stesse: dal 5 agosto in poi sarà tutto esaurito, mentre le due settimane che vanno dal 22 luglio al 5 agosto, come sempre, faremo un po’ di fatica".

Se l’attività delle strutture ricettive va a gonfie vele, in parte lo si deve anche agli eventi, messi in campo grazie al lavoro congiunto fra associazioni, artisti e amministrazione comunale.

"Il cartellone è certamente interessante, c’è una bella proposta di artisti – continua il titolare del ‘Relax’ – A livello di incoming influirà positivamente, ma quello che ci serve è proprio un ‘effetto wow’, un qualcosa che faccia scalpore, come il Summer Jamboree o il Lucca Comics & Games, che sono manifestazioni estremamente caratterizzanti. Viceversa, un concerto è facilmente replicabile e non provoca un grande aumento di flussi, se non nel solo momento in cui si tiene". Preferenze? "In generale apprezzo tutti gli sforzi di questa amministrazione. Personalmente ritengo buona la cena ‘Tra il mare e le stelle’, così come il ‘San Beach Comix’: gli organizzatori ci mettono l’anima e per me bisognerebbe investirci risorse aggiuntive, magari per prolungarlo, coinvolgendo altre associazioni per studiare pacchetti turistici ad hoc. Al Comix credo molto, i miei clienti sono sempre contenti di sapere che la fiera non si è fermata e che, al contrario, è diventata un ‘must’ di San Benedetto". La stagione, però, già risente dei malumori dei balneari. "Il problema principale è che l’insicurezza porta al blocco degli investimenti e quindi può causare un calo nella qualità del servizio – nota Mozzoni – A prescindere da cosa si pensi sulla Bolkestein, ai balneari bisogna dare certezze".

Ma come migliorare l’accoglienza turistica? "A San Benedetto bisogna che le associazioni uniscano le forze per stilare un piano marketing della città. È lì che manchiamo: occorre mettersi a tavolino e mettere insieme le risorse del territorio con l’aiuto del comune per creare una base statistica, da cui estrarre i punti di forza e debolezza del nostro turismo: sono sicuro che l’amministrazione sarebbe d’accordo e che riusciremmo a fare un ottimo lavoro con l’assessore Campanelli. Per il resto, la città è pulita e anche abbastanza sicura".

Giuseppe Di Marco