31 ago 2025
MARCELLO IEZZI

"Serve un piano per la stazione ferroviaria"

In vista delle consultazioni elettorali per il rinnovo del governo regionale ‘Rigenera San Benedetto Laboratorio Urbano’ fa appello ai candidati, Acquaroli e Ricci per sollecitare la riqualificazione della stazione di San Benedetto affinché venga resa più moderna. "La stazione ferroviaria di San Benedetto, infrastruttura strategica di confine tra Marche e Abruzzo, è la più importante della provincia di Ascoli ed è uno snodo cruciale lungo la dorsale ferroviaria Adriatica. Nonostante il suo ruolo centrale per la mobilità interregionale e il turismo, la stazione è da anni gravemente sottodimensionata rispetto al reale bacino d’utenza, oltre 220.000 persone e presenta criticità strutturali, funzionali e sociali che ne compromettono efficienza, decoro e accessibilità. Come si può pensare di sviluppare il turismo e migliorare la qualità della vita urbana se un turista o un residente, sceso dai binari 2 o 3, è costretto a trascinarsi un trolley da 20 kg su rampe e gradini, senza un ascensore, né una piattaforma elevatrice? – denunciano l’architetto Daniele Paolini e l’avvocato Gian Luigi Pepa del gruppo Rigenera Sbt – Cosa intendono fare i candidati alla presidenza della Regione Marche per favorirne una sua indispensabile e moderna riqualificazione".

I vertici del sodalizio evidenziano che la stazione è dotata solo di un servoscala utilizzabile su prenotazione e con la presenza di personale dedicato e poi denunciano il degrado che si trova attorno allo scalo ferroviario dove non è consentita edilizia residenziale, ma dove si potrebbe realizzare un autosilos multi piano, spazi per la mobilità sostenibile, aree verdi attrezzate, servizi pubblici per residenti e turisti.

"Noi proponiamo l’elaborazione di un piano complessivo di rigenerazione urbana dell’intero comparto ferroviario, con l’obiettivo di restituire dignità urbana a un nodo fondamentale della città, migliorare l’accessibilità, sostenere la mobilità sostenibile e valorizzare aree pubbliche oggi degradate". A pochi giorni dalle elezioni, l’associazione chiede ai principali candidati di esprimere chiaramente la propria posizione su questo tema urgente a iniziare dall’istallazione di due ascensori per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, in particolare dei disabili.

Marcello Iezzi

