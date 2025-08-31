"Serve un piano per la stazione ferroviaria"

In vista delle consultazioni elettorali per il rinnovo del governo regionale ‘Rigenera San Benedetto Laboratorio Urbano’ fa appello ai candidati, Acquaroli e Ricci per sollecitare la riqualificazione della stazione di San Benedetto affinché venga resa più moderna. "La stazione ferroviaria di San Benedetto, infrastruttura strategica di confine tra Marche e Abruzzo, è la più importante della provincia di Ascoli ed è uno snodo cruciale lungo la dorsale ferroviaria Adriatica. Nonostante il suo ruolo centrale per la mobilità interregionale e il turismo, la stazione è da anni gravemente sottodimensionata rispetto al reale bacino d’utenza, oltre 220.000 persone e presenta criticità strutturali, funzionali e sociali che ne compromettono efficienza, decoro e accessibilità. Come si può pensare di sviluppare il turismo e migliorare la qualità della vita urbana se un turista o un residente, sceso dai binari 2 o 3, è costretto a trascinarsi un trolley da 20 kg su rampe e gradini, senza un ascensore, né una piattaforma elevatrice? – denunciano l’architetto Daniele Paolini e l’avvocato Gian Luigi Pepa del gruppo Rigenera Sbt – Cosa intendono fare i candidati alla presidenza della Regione Marche per favorirne una sua indispensabile e moderna riqualificazione".

I vertici del sodalizio evidenziano che la stazione è dotata solo di un servoscala utilizzabile su prenotazione e con la presenza di personale dedicato e poi denunciano il degrado che si trova attorno allo scalo ferroviario dove non è consentita edilizia residenziale, ma dove si potrebbe realizzare un autosilos multi piano, spazi per la mobilità sostenibile, aree verdi attrezzate, servizi pubblici per residenti e turisti.

"Noi proponiamo l’elaborazione di un piano complessivo di rigenerazione urbana dell’intero comparto ferroviario, con l’obiettivo di restituire dignità urbana a un nodo fondamentale della città, migliorare l’accessibilità, sostenere la mobilità sostenibile e valorizzare aree pubbliche oggi degradate". A pochi giorni dalle elezioni, l’associazione chiede ai principali candidati di esprimere chiaramente la propria posizione su questo tema urgente a iniziare dall’istallazione di due ascensori per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, in particolare dei disabili.

Marcello Iezzi