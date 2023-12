"Servizi, collegamenti e lavoro. Così attraiamo le famiglie"

Dall’altra parte della classifica rispetto a Montegallo, paese con l’età media più alta del Piceno, c’è Monteprandone. Negli ultimi cinque anni ha avuto una crescita di ben +24% (3,8 nei 10 anni).

Sindaco Sergio Loggi, come lo spiega?

"Nel 2002 eravamo 10.368 abitanti. Oggi sfioriamo quasi i 13 mila con l’età media dei residenti che è di 43,8 anni. Ci sono tante famiglie giovani con bambini che scelgono di risiedere a Centobuchi e Monteprandone per i costi non proibitivi degli affitti o delle abitazioni. Negli ultimi anni il nostro territorio ha avuto uno sviluppo economico importante, la nostra zona industriale resta la seconda più grande della Vallata dove molti imprenditori continuano a investire e a puntare sui giovani lavoratori e lavoratrici".

A favorire questo trend è anche la multietnicità dei residenti?

"Nel nostro territorio circa il 10% della popolazione è composto da stranieri. La multietnicità è una risorsa e un vantaggio per la nostra comunità, tanto che da anni abbiamo attivato uno sportello immigrati comunale, aperto ogni martedì pomeriggio presso la Delegazione comunale di Centobuchi. Periodicamente realizziamo anche corsi di lingua e cultura italiana per stranieri".

Perché le giovani coppie scelgono di venire ad abitare a Monteprandone?

"Il nostro è un territorio appetibile dai giovani, posto in posizione strategica, vicino alla costa, innervato da una fitta rete di strade primarie come il casello autostradale, l’Ascoli-Mare, la statale Adriatica, la Salaria. C’è lavoro grazie alla zona industriale e artigianale di Centobuchi che non risente della crisi generale del Paese. Negli ultimi anni si sono sviluppate nuove aziende, spesso guidate da giovani e in alcuni casi da giovani donne, mentre il paese guarda alla crescita del turismo. Nel Borgo storico sono cresciute le attività commerciali e ricettive".

Ha adottato strategie per continuare ad attrarre giovani?

"Negli anni abbiamo fatto investimenti su infrastrutture viarie, parchi pubblici, scuole, andando ad intercettare fondi regionali, nazionali ed europei. Abbiamo servizi a domanda individuale con tariffe basse, in particolare nei servizi legati ai contesti scolastici. Ci sono centri di aggregazione culturale come il GiovArti, possibilità di far frequentare ai ragazzi tutte le discipline sportive, supermercati di qualità e attività commerciali".

Come vede la Monteprandone dei prossimi cinque anni?

"Amo pensare a Monteprandone e Centobuchi come una città. Ha le potenzialità per ambire a diventare uno centro rilevante della Vallata. Da pochi giorni siamo nel circuito nazionale de I borghi più belli d’Italia, una vetrina che ci auguriamo possa intercettare nuovi flussi turistici".

Marcello Iezzi