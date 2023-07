Servizi di trasporto e mensa per le scuole, le domande scadranno il 31 agosto

Il Comune di Monteprandone comunica che sono aperti i termini per l’iscrizione ai servizi di trasporto e mensa per l’anno scolastico 20232024. Entrambi i servizi saranno avviati dal primo giorno di scuola, mercoledì 13 settembre. Il servizio di trasporto scolastico è riservato a tutti gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado di Monteprandone. Sono esentati dal pagamento gli alunni disabili che dovranno comunque iscriversi al servizio. Le tariffe, sulla base dell’Isee 2023 per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, e le modalità di pagamento sono pubblicate sul sito del Comune. Non sono previste riduzioni per parziale utilizzo del servizio. La mensa scolastica è riservata a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Le domande, che scadranno 31 agosto, vanno redatte su apposita modulistica scaricabile sul sito del Comune.