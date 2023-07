Servizi online, c’è l’aiuto del ’facilitatore digitale’

Anche il Comune di Monteprandone rientra nel progetto ’Bussola Digitale’, dov’è stato aperto uno sportello nel Centro Pacetti, a Centobuchi, dove ogni venerdì, dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18, i cittadini possono chiedere aiuto a un "facilitatore digitale". Si tratta di una nuova figura professionale nata per accorciare le distanze tra le persone e il mondo dei servizi virtuali. Di fatto, è un vero e proprio mediatore fra le richieste e i fabbisogni dei cittadini e i processi di digitalizzazione in atto nella pubblica amministrazione. Il servizio riservato ai residenti ma anche ai turisti, ed è completamente gratuito e ha quale finalità accrescere le competenze digitali dalla popolazione, riducendo il divario digitale tra generazioni. Significa apprendere un minimo di conoscenze e abilità nel settore delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, imparare ad accedere e utilizzare i servizi online, apprendere come ottenere le credenziali e cosa significa autenticarsi con Spid o Cie, come effettuare un pagamento online, cercare informazioni su Internet, gestire una casella di posta elettronica.