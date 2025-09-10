Servizi sociali e lavori pubblici: nuove nomine e vecchi problemi

Nuova giunta, vecchi problemi. Per quanto riguarda il sociale, c’è da mettere mano al bando per i buoni spesa, per i quali sono stati accantonati 150mila euro e vedrà il comune concedere contributi in base al reddito Isee. L’avviso, in tal senso, dovrà essere pubblicato entro il 31 dicembre.

Un’altra richiesta di Sanguigni era stata quella di prevedere somme per la ristrutturazione del centro ‘Primavera’. L’ex assessore al sociale, in tal senso, aveva chiesto 400mila euro, ma prima sarà necessario effettuare dei sopralluoghi alla struttura per capire quanti soldi siano necessari per adeguarla.

Altro intervento ‘caldo’ per l’area del sociale è quello che riguarda il degrado al Ponterotto. Proprio la settimana scorsa, nelle stesse ore in cui il sindaco ufficializzava l’ingresso di Forza Italia in maggioranza, si teneva un’infuocata commissione sicurezza a cui partecipavano anche decine di abitanti del quartiere finito sotto i riflettori per la presenza, in piazza della Libertà, di senzatetto. I residenti della cosiddetta ‘borgata’, in tal senso, hanno chiesto l’allontanamento di alcune di queste persone.

Sanguigni dovrà invece occuparsi dei lavori al cantiere per il parco ‘Ballarin’ dopo la sospensione avvenuta a dicembre. Ma il settore dovrà concentrare i propri sforzi anche sulla realizzazione del Piano particolareggiato ‘Marina di Sotto’, con la costruzione di piazza San Pio X e l’apertura di via Lombroso. Inoltre il comune ha l’obiettivo di riqualificare piazza Cristo Re e piazza Montebello.