Servizio civile alla Croce Verde, 20 posti

È stato pubblicato il bando per il servizio civile 2023 Anpas. La Croce verde, che ne fa parte, ha a disposizione 12 posti per Ascoli, 2 per Acquasanta, 2 per Venarotta e 4 per Spinetoli. Possono partecipare i giovani che hanno compiuto 18 anni e non hanno superato i 29 anni alla data di presentazione della domanda che deve essere inoltrata esclusivamente online con lo Spid entro e non oltre il 10 febbraio 2023. La pubblica assistenza del Piceno ha aderito al Servizio civile volontario nazionale con diversi progetti che garantiscono un continuo miglioramento dei servizi prestati dall’associazione alla cittadinanza. La durata del Servizio civile è di 12 mesi, con un impegno di 30 ore a settimana e una retribuzione mensile di 433 euro. La Croce verde di Ascoli è nata nel 1995 e le sezioni operative sono dislocate a Offida, Acquasanta dal 1997 (per Acquasanta e Arquata), Venarotta dal 1996 (per Venarotta e Roccafluvione), Appignano, Pagliare (per la Vallata). In collaborazione e sotto la supervisione della centrale operativa del 118 di Ascoli, la Croce verde effettua servizi di emergenza, sia ad Ascoli, sia in alcune delle sezioni quali Acquasanta e Venarotta, ma la postazione del capoluogo viene allertata per codici verdi eo gialli, mentre quelle dislocate sul territorio sono chiamate ad intervenire anche per i codici rossi. Effettua altresì i servizi programmati con i quali, mediante ambulanze opportunamente attrezzate, trasporta pazienti per la dialisi, per visite specialistiche, ricoveri, dimissioni, terapie e altro, e utilizza anche auto di serie o dotate di sollevatore automatico per sedie per disabili al fine di soddisfare le richieste di privati cittadini.

l. c.