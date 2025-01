Servizio civile, aperti i bandi per la Caritas

La Caritas Diocesana di San Benedetto offre un’opportunità a 5 giovani tra i 18 e i 28 anni di partecipare al Servizio Civile Universale. "Immagina di dedicare un anno della tua vita non solo per aiutare gli altri, ma per crescere e scoprire nuove prospettive - affermano dalla Caritas - Il Servizio Civile è un percorso di crescita personale e un modo concreto per lasciare un segno nella comunità perché permette di affrontare sfide concrete, lavorare in squadra e diventare una parte attiva del cambiamento sociale".

Per il progetto denominato Costruttori di umanità – Marche, sono disponibili 4 posti nella sede di San Benedette, mentre il quinto posto sarà a Casa di Irene, una struttura dedicata all’accoglienza e al supporto delle persone più fragili.

Il Servizio Civile Universale dura 12 mesi, con un monte annuale di 1.145 ore, distribuite su 5 giorni a settimana. Ai partecipanti è garantita: un’indennità mensile di 507,30 euro; 20 giorni di permesso retribuiti; copertura per la malattia.

Il bando scade il 18 febbraio alle ore 14:00. Per informazioni telefonare allo 0735/588785 anche Whataspp.