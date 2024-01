Servizio civile, aperti i nuovi bandi per due posti all’Avis

E’ uscito il bando 2024 per il Servizio civile universale. Due sono i posti disponibili nell’Avis Spinetoli-Pagliare.. Possono partecipare i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni . La scadenza del bando è prevista alle 14, del 15 febbraio. Per partecipare le modalità di presentazione della domanda: online attraverso la piattaforma DOL. Tutti i dettagli qui sono su: https://www:avis.it/servizio-civile-universale-i-termini.../ Per saperne di più è possibile contattare lo 0736-899999 oppre il 3496548584 / 3207172549 o l’email: spinetolipagliare.comunale@avis.it