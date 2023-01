Servizio civile, bando in scadenza

Un’opportunità rivolta ai giovani per fare esperienza e ottenere un attestato che viene valutato nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica amministrazione. Sono aperte le domande per partecipare alla selezione degli operatori volontari del Servizio Civile Universale: c’è tempo fino alle ore 14 del 10 febbraio 2023, con l’istanza che va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line – Dol raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone con accesso tramite SPID.

Potranno candidarsi tutte le persone tra 18 e i 29 anni. Info comune.ap.it