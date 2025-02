Servizio civile, caccia ai volontari. Ecco il bando per fare domanda

Il comune di Acquaviva Picena ha aderito al bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero. Fino alle 14 di martedì prossimo è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno a cavallo del 2025 e del 2026 in territorio di Acquaviva. Il comune di Ripatransone, capofila per il comune di Acquaviva Picena attiverà i seguenti progetti: Ambientiamoci 6.0: tra montagna e mare, Il villaggio della speranza 6.0 piccoli passi, Riprendiamo il filo 6.0 cultura per l’inclusione. Per maggiori informazioni l’Ufficio servizio civile risponderà alle mail inviate al seguente indirizzo servizio.civile@comune.ripatransone.ap.it. Per tutti gli approfondimenti è a disposizione il sito del Dipartimento e anche quello dei comuni che aderiscono al progetto.