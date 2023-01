Servizio civile con il Gal Piceno

Per il secondo anno consecutivo, il Gal Piceno ha la possibilità di ospitare un giovane volontario tra i 18 e 28 anni, per svolgere il Servizio civile universale nel programma di intervento ’Erasmus della Montagna’. Fino alle 14 di venerdì 10 febbraio è possibile presentare domanda di partecipazione al progetto, con durata di 12 mesi, che si realizzerà tra il 2023 e il 2024, dove al volontario verrà riconosciuto un assegno mensile pari a 444,30 euro. Per partecipare alla selezione, gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line all’indirizzo https:domandaonline.serviziocivile.it nella quale è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.