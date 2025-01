Servizio civile con la cooperativa On the road

E’ possibile svolgere il servizio civile nella cooperativa On the road di San Benedetto, Ripatransone, Folignano. Le domande scadono alle ore 14 del 28 febbraio. Il servizio civile è rivolto a giovani dai 18 ai 28 anni, ha durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali per 5 giorni di servizio per un contributo mensile di 507 euro.

Il servizio civile di On the Road può essere svolto nella sede di San Benedetto in Contrada San Giovanni, dove ci sono due posti disponibili con altrettanti progetti. Uno si sviluppa nell’ambito della promozione dell’autonomia personale e sociale di persone in condizione di disagio esclusione sociale accolte nella provincia di Ascoli, l’altro si sviluppa nell’ambito delle attività di sostegno, educazione, orientamento e formazione a favore di persone in difficoltà, soprattutto straniere, accolte nella provincia di Ascoli Piceno.

Oltre ai due posti disponibili a San Benedetto, quest’anno ci sarà la possibilità di svolgere il servizio civile in altre due sedi della Cooperativa On the road, un posto presso la sede di Ripatransone e l’altro nella sede di Foligano.