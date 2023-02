Servizio Civile Incontro domani al ricreatorio San Carlo

Quattro realtà si mettono insieme per dare voce al Servizio Civile Universale: sono la Croce Verde di Fermo, il Ricreatorio San Carlo, il centro educativo The TUBE e l’associazione Unitalsi di Fermo invitano tutti i giovani dai 18 ai 28 anni ad un incontro informativo in programma domani pomeriggio alle ore 18 al Ricreatorio San Carlo (Sala Verde).

Sarà un momento utile ed importante per conoscere la proposta del Servizio Civile Universale e soprattutto conoscere meglio le diverse realtà e le rispettive proposte che ciascuna di loro offre, così da fare una scelta convinta e consapevole.

L’esperienza del Servizio Civile ha una durata di 12 mesi, con un impiego di 25 ore settimanali e una retribuzione mensile di 439 euro per i volontari che partecipano.

La domanda per partecipare al bando scade il 10 febbraio 2023. Dunque un’esperienza di crescita e formazione personale e professionale importante, unica, per mettersi a servizio della comunità, degli altri e del Paese.