Servizio civile, posti disponibili anche in comunità

Anche la comunità Dianova di Montefiore dell’Aso ha a disposizione dei posti dove svolgere il servizio civile universale. Il progetto si chiama Colora le nostre storie. Possono fare domanda i giovani d’età compresa fra i 18 ed i 28 anni. Si tratta di un’opportunità che permette di avvicinarsi al mondo del lavoro e allo stesso tempo essere parte del cambiamento delle vita di centinaia di ragazzi e ragazze con problemi di dipendenza. Per conoscere come fare la domanda, le ore di lavoro settimanale e il compenso economico basta visitare il sito di Dianova a Montefiore dell’Aso. La data ultima per presentare la domanda è il 15 febbraio entro le ore 14. La Comunità di recupero è situata nella Valle Menocchia e accoglie fino a 23 persone (uomini). Nella Comunità, oltre alle attività quotidiane di gestione (cucina, lavanderia, pulizia, e quant’altro) vengono organizzati diversi laboratori: artigianale di legno e vetro, agricoltura, giardinaggio, orto, serra ed arte terapia, inoltre viene realizzata un’attività in esterna di montagnaterapia. L’equipe multidisciplinare della struttura è composta di circa 14 professionisti: educatori, psicologi, personale OSS, psichiatra e medico.