Servizio civile, posti in ambito sociale e culturale

Si rinnova a Grottammare l’esperienza formativa dedicata ai giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono aderire al servizio civile universale. Sono disponibili 4 posti da destinare a progetti in ambito sociale e culturale: ’Diversa-mente 4.0 beautiful minds’ (1 posto), ’Il villaggio della speranza 5.0 piccoli passi’ (1 posto) e ’Riprendiamo il filo 5.0 cultura per l’inclusione’ (2 posti). La scadenza del bando è fissata alle ore 14 del 15 febbraio. Ogni progetto dura 12 mesi, con avvio entro il 19 settembre 2024. L’impegno richiesto è di circa 25 ore settimanali, per un compenso mensile di 507 euro. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede. L’accertamento dell’idoneità dei candidati avverrà mediante un esame comparativo dei curricula e mediante colloquio volto ad accertare le competenze richieste e la compatibilità dei candidati con il contesto operativo dove si volge il progetto. Alcuni prevedono una riserva di posti dedicati ai giovani con bassa scolarizzazione. Comune capofila Ripatransone. Info: servizio.civile@comune.ripatransone.ap.it.