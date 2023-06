Servizio di salvataggio nelle spiagge, tornano in servizio quotidiano i bagnini

Anche per questa stagione estiva il servizio di salvataggio a mare sulle spiagge di Grottammare sarà svolto dal personale della cooperativa Lifeguard Service di San Benedetto. Nei giorni feriali di questo mese di giugno il servizio sarà attivo dalle ore 10 alle 18, nella fascia oraria 13-15 sarà garantito per postazioni limitrofe, mentre il sabato e la dominica vi sarà l’orario senza limitazioni. Nei mesi di luglio e agosto il servizio di salvataggio sarà attivo tutti i giorni con orario 10 – 18, mentre a settembre venerdì 1, ci sarà il servizio ridotto nella fascia compresa fra le ore 13 e le 15 mentre il 2 ed il 3, sabato e domenica, dalle 10 alle 18 ininterrottamente. Se il tempo sarà favorevole, com’è accaduto l’anno scorso, le spiagge continueranno ad essere affollate almeno per le prime due settimane di settembre ed affrontarle senza il servizio di salvataggio potrebbe essere rischioso.